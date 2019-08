Vijf doden op militaire testsite in Rusland: slachtoffers werkten aan "nieuwe wapens" KVE

12 augustus 2019

18u15

Bron: Belga 0 Het Russische nucleaire agentschap heeft verklaard dat de vijf specialisten die donderdag omkwamen bij de explosie op een basis voor het afvuren van nucleaire raketten in het noorden van het land, werkten aan "nieuwe wapens". Ze beloofden ook door te gaan met testen "tot het einde”.

Volgens Amerikaanse experts zou het ongeluk, waarvan de Russische autoriteiten pas op zaterdag het nucleair karakter erkenden, verband houden met testen van de kruisraket ‘Boerevestnik’, een van de nieuwe wapens die president Vladimir Poetin begin dit jaar als "onoverwinnelijk" heeft geprezen.

Het Russische nucleaire agentschap Rosatom herdacht maandag de vijf slachtoffers van de ontploffing. Rosatom verzekerde "te zullen blijven werken aan de nieuwe soorten wapens, en dat tot het einde". "We zullen de taak vervullen die ons door ons vaderland is toevertrouwd. De veiligheid ervan zal volledig worden gewaarborgd", zei Rosatom-baas Aleksej Likhatsjev, geciteerd door Russische agentschappen.

Volgens Rosatom leverden haar specialisten technische ondersteuning voor een "isotopische energiebron" van de raketmotor die de explosie veroorzaakte. De explosie vond plaats op een "maritiem platform" en verschillende werknemers werden erbij in zee geworpen. Net na het ongeval had het ministerie van Defensie verklaard dat de feiten zich hadden voorgedaan tijdens het testen van een "vloeibare raketmotor". Dat er nucleaire brandstof bij betrokken was, meldden ze niet.

Het ministerie verzekerde voorts dat "er geen radioactieve besmetting was", maar het stadhuis van een stad in de buurt van de basis zei "een korte toename van radioactiviteit te hebben geregistreerd" voordat de publicatie werd ingetrokken.