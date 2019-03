Vijf doden na vliegtuigcrash in Florida kv

09 maart 2019

02u21

Bron: ANP 0 In de Amerikaanse staat Florida zijn vijf mensen om het leven gekomen nadat het vliegtuig waarin ze zaten in een meer stortte. Dat meldt de Miami Herald.

Volgens de politiechef van Palm Beach County is een Piper PA-23, een tweemotorig toestel, in het Okeechobeemeer belandt. Reddingswerkers vonden vijf levenloze lichamen in het wrak. Er zijn geen berichten van overlevenden of gewonden. Het vliegtuigje was vertrokken vanaf de internationale luchthaven in Tampa.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Federale Luchtvaartdienst FAA en de Nationale Transportveiligheidsraad onderzoeken de crash.

BREAKING: @PBCountySheriff says 5 ppl dead after small plane crashes into Lake Okeechobee @CBS12 pic.twitter.com/AgAzkOHwwD Yaremi Farinas(@ YaremiNEWS) link