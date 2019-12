Vijf doden in Spanje en Portugal door storm Elsa, nieuwe storm al onderweg ADN

20 december 2019

17u56

Bron: Belga, Reuters 4 Hevige windvlagen en zware regenval veroorzaakt door de storm ‘Elsa’ hebben gisteren en vandaag vijf mensenlevens gekost in Spanje en Portugal.

In Montijo, nabij Lissabon, stierf een man nadat een boom op zijn vrachtwagen terechtkwam. Een tweede Portugese slachtoffer viel in het noordelijke Castro Daire, toen zijn huis instortte. In Spanje kwam iemand om het leven bij een aardverschuiving in Asturias, een tweede slachtoffer overleed in Galicië toen een stenen muur afbrokkelde. Een derde persoon werd in Castile-León fataal meegesleurd door overstromingen.

Zonder stroom

Het meteorologisch instituut Météo France had vanochtend in 23 departementen code oranje uitgevaardigd voor stormwind, regen en mogelijke overstromingen bij de doortocht van storm Elsa. Zowat 140.000 Franse gezinnen kwamen zonder stroom te zitten.



Oorzaak was de harde wind, waardoor bomen en takken op de elektriciteitskabels vielen en de stroom uitviel. De meeste hinder was er in de regio Auvergne-Rhône-Alpes, in het oosten van Frankrijk. In de Straat van Gibraltar moesten de maritieme lijnen tussen Marokko en Spanje onderbroken worden door het stormweer.

Storm Fabien

Intussen maakt het Iberisch schiereiland zich samen met de Atlantische kustregio in Frankrijk al op voor een nieuwe storm, Fabien gedoopt. Die wordt morgen verwacht, al zet Portugal zich vannacht ook al schrap. Er wordt gevreesd voor windsnelheden tot 140 kilometer per uur en golven tot wel 9 meter hoog in het noorden van Spanje.