Vijf doden en twaalf gewonden bij aardverschuiving in Nepal kg

26 juli 2018

09u48

Bron: Belga 0 In Nepal zijn vijf mensen omgekomen en zijn vier anderen nog vermist, nadat een aardverschuiving een kleine stad in de buurt van de Chinese grens trof. Verder zijn er nog twaalf gewonden, waaronder twee mensen in kritieke toestand. Dat meldt de politie.

De aardverschuivingen troffen een snelweg die de Nepalese hoofdstad Kathmandu met China verbindt. De meeste doden waren chauffeurs die in hotels in de grensstad Timure verbleven, aldus politie-inspecteur Dilip Chhetri. "Twaalf mensen raakten gewond. Twee van hen zijn in een kritieke toestand", zegt hij.

Drie vrachtwagens en twee hotels raakten bedolven door het puin, dat zich over een afstand van meer dan 9 meter uitstrekte. Woensdag raakte ook al 22-jarige bouwvakker in zijn woning bedolven door een aardverschuiving.



In totaal zijn tijdens het moessonseizoen dit jaar al meer dan honderd mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen.