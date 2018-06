Vijf doden en meer dan 300 gewonden na aardbeving in Japanse Osaka ADN

19 juni 2018

15u48

Bron: ANP 1 Bij een aardbeving gisterenochtend in het Japanse Osaka, zijn zeker vijf doden gevallen. Er raakten ook 370 mensen gewond. Dat hebben de autoriteiten vandaag aangekondigd. In een eerste balans was sprake van drie doden en meer dan veertig gewonden.

De beving gebeurde gisteren om 7.58 uur lokale tijd (00.58 uur Belgische tijd). Het Japanse meteorologische agentschap spreekt nu van een bijgestelde magnitude van 5,3. Het epicentrum lag op ongeveer 13 kilometer diepte nabij Takatsuki, een stad op 20 kilometer ten noordwesten van Osaka.

In Takatsuki overleed onder meer een negenjarig meisje nadat ze in het publieke zwembad onder een ingestorte muur terechtkwam, en in Osaka raakte een tachtigjarige man verpletterd toen een huis instortte. In de stad Ibaraki raakte een man van in de tachtig gekneld onder een boekenkast. Hij overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

170.000 gezinnen zonder stroom

"De regering blijft zijn reddingspogingen verderzetten", aldus regeringswoordvoerder Yoshihide Suga. Hij verduidelijkte echter dat niemand nog als vermist is opgegeven. Daarnaast wordt "al het mogelijke" gedaan om gas en stromend water te herstellen.

In de prefecturen Osaka en Hyogo zitten door de aardbeving 170.000 gezinnen zonder stroom, terwijl in Osaka de gastoevoer is stopgezet aan 108.000 gezinnen. Er ontstonden ook meerdere branden en verscheidene huizen stortten in. Het treinverkeer in de regio is verstoord.