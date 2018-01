Vijf doden en 95 arrestaties bij antidrugsoperaties op de Filipijnen ADN

12u31

Archiefbeeld: een vrouw rouwt boven het lijk van haar dode zoon, een vermoedelijke drugsgebruiker vermoord door ongeïdentificeerde aanvallers in Manila. In de omgeving van de Filipijnse hoofdstad Manila zijn tijdens antidrugsoperaties 5 verdachten gedood en 95 anderen gearresteerd. Dat deelde een politiewoordvoerdervandaag mee. De politie nam 170 gram meth en nauwelijks 22 gram marihuana in beslag tijdens de 24 uur durende raids in de noordelijke provincie Bulacan.

Naast de drugs werden ook negen vuurwapens, een granaat en munitie bij de verdachten aangetroffen, aldus provinciaal politiedirecteur Romeo Caramat.

De vijf verdachten werden gedood tijdens drie verschillende operaties in de steden San Jose Del Monte, Malolos en Calumpit. Over hoe de verdachten werden gedood, werd geen commentaar gegeven.

De meedogenloze Filipijnse war on drugs met duizenden doden tot gevolg staat internationaal onder kritiek wegens mogelijk misbruik en schendingen van de mensenrechten.

Sinds de benoeming van president Rodrigo Duterte op 30 juni 2016 werden volgens politiecijfers in de periode tot 16 september 2017 minstens 3.850 mensen gedood tijdens politieoperaties tegen de drugswereld. De autoriteiten onderzoeken de dood van bijna 11.000 mensen om te achterhalen of hun dood drugsgerelateerd was en werd uitgevoerd door huurmoordenaars of mensen die het recht in eigen handen namen.