Vijf doden en 26 gewonden bij ongeval met trein en schoolbus in Servië jv

21 december 2018

13u16

Bron: dpa 0 In Servië zijn bij een zwaar verkeersongeval met een trein en een schoolbus vrijdag 5 doden en 26 gewonden gevallen. Eén kind kwam om het leven en 10 andere kinderen raakten gewond. Dat meldt de Servische staatstelevisie TV RTS.

Het ongeval vond plaats op een spoorwegovergang nabij Nis, de op twee na grootste stad van het Oost-Europese land. Aan de overgang staat volgens inwoners alleen een waarschuwingsbord en is er geen signalisatie. De trein reed in op de schoolbus en volgens ooggetuigen was de impact van de aanrijding hevig, waardoor de bus in twee scheurde.

Volgens de Servische hulpdiensten zijn er voorlopig 5 doden, onder wie 1 kind, en 26 gewonden, onder wie 10 kinderen. Nog volgens de autoriteiten kan het dodental nog oplopen, want veel gewonden zijn er erg aan toe.

Servië heeft in Europa een slechte reputatie als het gaat over verkeersveiligheid. Er vallen jaarlijks 34,5 dodelijke slachtoffers op 100.000 voertuigen, terwijl het Europees gemiddelde op 19 ligt. De oorzaken zijn onder meer de slechte staat van de wegen, slechte discipline, dronken rijden en hoge snelheden.