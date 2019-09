Vijf doden en 21 gewonden bij schietpartij in Texas: schutter door politie doodgeschoten IB

01 september 2019

00u03

Bron: CBS News, ANP, Reuters, Belga, CNN, The Guardian 2 In de Amerikaanse staat Texas zijn vijf mensen om het leven gekomen bij verschillende schietpartijen in de naburige steden Odessa en Midland. 21 mensen, onder wie politieagenten, raakten gewond. De schutter werd uiteindelijk door de politie gedood in een bioscoop in Odessa.

Het gaat om een blanke man van in de 30, aldus de politie tijdens een persconferentie. De politie vermoedde in eerste instantie dat twee verdachten op verschillende plaatsen het vuur hadden geopend: er werd gezocht naar een verdachte in een gestolen bus van een postbedrijf en een in een pick-uptruck. Later bleek het om slechts één man te gaan.

Die zou bij een verkeerscontrole een agent neergeschoten hebben en daarna gevlucht zijn. Tijdens zijn vlucht zou hij een postbusje hebben gestolen, waarin hij al schietend rondgereden zou hebben door Odessa en Midland. Daarbij raakten zeker 21 mensen, onder wie verschillende politieagenten, gewond. Uiteindelijk werd de man in een bioscoop in Odessa door de politie gedood.

Het gaat om een blanke man van in de 30, wiens identiteit bij de politie bekend is. Wat zijn motieven zijn geweest is nog onduidelijk.

Tweede schietpartij in Texas op korte tijd

Het is de tweede schietpartij in Texas in korte tijd: vorige maand ging het gruwelijk mis in El Paso, op enkele honderden kilometers ten westen van Midland, waar een man het vuur opende in een supermarkt. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven en raakten 24 anderen gewond. Enkele uren later vond een andere schietpartij plaats in Dayton, Ohio. Daarbij kwamen negen mensen om het leven.

De Amerikaanse president Donald Trump laat via Twitter weten dat zijn justitieminister William Bar hem op de hoogte houdt van de situatie en dat de FBI een onderzoek is gestart. Trump is momenteel in zijn golfclub in Virginia, nadat hij eerst vanaf Camp David, een presidentieel buitenverblijf in Maryland, de koers van orkaan Dorian gevolgd heeft.

This scared the tf out of me everyone be safe in Odessa pic.twitter.com/CgOgmO4k8Z Jas(@ JasmineSarabia) link

Active shooter in #odessa about 4:10 heard multiple gunshots. This is the view at Cynergy in Odessa. Prayers for everyone please. Just shocked pic.twitter.com/dOzb0OkMbn Christopher(@ StachedVillain) link

Just briefed by Attorney General Barr about the shootings in Texas. FBI and Law Enforcement is fully engaged. More to follow. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link