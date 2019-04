Vijf doden door voedselvergiftiging in rusthuis nabij Toulouse

01 april 2019

09u51

Bron: Belga

Een waarschijnlijke voedselvergiftiging in een rust- en verzorgingstehuis in de buurt van Toulouse heeft een vijfde dodelijk slachtoffer geëist, zo is uit bronnen dichtbij het onderzoek vernomen. De prefectuur van de Haute-Garonne sprak vanmorgen nog over vier doden.