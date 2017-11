Vijf doden door overstromingen in Amazonegebied IB

23u32

Bron: Belga 0 AFP Archieffoto van de Amazonerivier met een jongetje dat erin aan het drijven is. Overstromingen hebben vandaag het leven gekost aan vijf mensen in het regenwoud in het Amazonegebied. Dat meldt het persbureau Andina.

De rivieren Ponaza and Miski Yaku traden buiten hun oevers na hevige regenval in de provincie Picota, 920 kilometer ten noord-oosten van de hoofdstad Lima.

In het plaatsje El Paraiso kwamen vijf mensen om het leven, onder wie twee minderjarigen.

Zeker 120 huizen liepen schade op en 4.000 mensen ondervinden schade door de overstromingen. Het leger is naar het gebied gestuurd om de bevolking bij te staan.

Emergencia en #SanMartín: actualización ➡️ Más de 200 familias damnificadas y 3 heridos por desborde de río Ponaza ► https://t.co/0p58KQcnbx pic.twitter.com/0kaWZjLM22 Perú El Comercio(@ PeruECpe) link