Vijf doden bij zwaar ongeval in Nederlandse Helmond mvdb

19 maart 2018

18u35

Bron: Eindhovens Dagblad - ANP 13 Een aanrijding tussen een bestelwagen en een vrachtwagen in het Nederlandse Helmond, een stad nabij Eindhoven, heeft een vijfde dode geëist.

Eerder werd al gemeld dat vier inzittenden van de bestelbus om het leven waren gekomen. Bij het ongeval deze namiddag raakten vier mensen zwaargewond, onder wie de vrachtwagenchauffeur. Hij zat bekneld en is door hulpdiensten bevrijd.

Het ongeval vond plaats op het wegdeel van Helmond in de richting van de gemeente Deurne. De weg is in beide richtingen afgesloten. Automobilisten wordt geadviseerd een andere route te nemen. Volgens de politie is de weg nog tot 21 uur afgesloten. Een traumahelikopter landde op de Helmondsingel om zwaargewonden naar het ziekenhuis over te brengen.

Vier doden en meerdere zwaargewonden bij zeer ernstig ongeval in Helmond

Ernstig ongeval op de N270 (Helmondsingel) tussen Helmond en Deurne: weg blijft nog uren afgesloten.

Inmiddels duidelijk dat vier inzittenden van de bestelbus zijn overleden. Er zijn ook meerdere zwaar gewonden, waaronder vrachtwagenchauffeur. Zat bekneld en is net bevrijd. Hulpdiensten met man en macht aan het werk. De #N270 is volledig afgesloten, kies andere route.