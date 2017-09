Vijf doden bij zelfmoordaanslag in noordoosten van Nigeria

03u45

Bron: Belga

AFP Vrouwen in een opvangkamp in Dikwa in februari 2016.

In het noordoosten van Nigeria heeft een vrouw zichzelf gisteren tijdens het ochtendgebed opgeblazen in een moskee en daarbij vijf doden gemaakt. Dat meldden lokale regeringsgetrouwe militieleden. De zelfmoordaanslag vond plaats in het dorpje Dikwa in de door terreurorganisatie Boko Haram geteisterde staat Borno.