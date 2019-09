Vijf doden bij viering onafhankelijkheidsdag in Mexicaanse bar jv

16 september 2019

20u51

Bron: dpa 0 In een bar in Villahermosa, de hoofdstad van de Mexicaanse staat Tabasco, hebben schutters gisteravond vijf doden gemaakt. Op dat moment waren er al feestelijkheden aan de gang naar aanleiding van de 209de verjaardag vandaag van de Mexicaanse onafhankelijk van Spanje.

Behalve vijf doden vielen er ook drie gewonden, zo meldden de lokale autoriteiten. Naar de daders is een grote zoekactie aan de gang. Over hun motief tasten de autoriteiten nog in het duister.