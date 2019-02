Vijf doden bij schietpartij op industrieterrein in de buurt van Chicago

16 februari 2019

Bron: Belga, ANP

Bij een schietpartij aan een bedrijf in het stadje Aurora, in de buurt van de Amerikaanse grootstad Chicago, zijn vijf burgers omgekomen. Dat zegt Kristen Ziman, hoofd van de politie van Aurora, in de staat Illinois.