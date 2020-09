Vijf doden bij protest tegen politiegeweld in Colombia HLA

10 september 2020

15u01

Bron: Belga 0 Bij gewelddadig protest in verschillende steden in Colombia tegen de dood van een man door toedoen van de politie zijn woensdag vijf mensen omgekomen. Vijftig mensen zijn met verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Dat meldt de politie op Twitter. Ook dertig agenten raakten gewond. Vooral in de hoofdstad Bogota, maar ook in Cali, Medellin en enkele kleinere steden werd geprotesteerd. Er werden 53 politiebureaus en 77 auto's beschadigd.

Oorzaak van het protest was de gewelddadige dood van advocaat Javier Ordonez tijdens een politiecontrole in Bogota op dinsdag. De twee agenten moesten de naleving van de coronavoorschriften controleren en verweten Ordonez en zijn vrienden alcohol te drinken op straat. Op videobeelden is te zien hoe de agenten Ordonez op de grond duwen en hem verschillende keren een elektroshock toedienen met een taser. Nadien is hij naar een politiebureau gebracht en naar verluidt geslagen. Later is hij aan zijn verwondingen bezweken in het ziekenhuis.

De beelden, die gemaakt werden door de aanwezige vrienden van Ordonez, zorgden voor grote verontwaardiging in het land.

Demonstranten in Bogota bekogelden woensdag politiebureaus met stenen en staken verschillende politiebureaus in brand. President Ivan Duque beloofde al een nultolerantiebeleid tegen politiegeweld.