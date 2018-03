Vijf doden bij opstand gevangenen in Venezolaans politiehoofdkwartier IB

29 maart 2018

02u00

Bron: Belga 0 Bij een muiterij van gevangenen in een politiehoofdkwatier in het noorden van Venezuela zijn gisteren minstens vijf mensen omgekomen. Dat meldt de krant El Universal.

Volgens de krant hielden gevangenen een agent in gijzeling in het hoofdkwartier van de politie van de deelstaat Carabobo, in de stad Valencia. Ze stichtten ook brand, waarna het vuur uit de hand liep.

In totaal vielen er door de brand vijf doden en meerdere gewonden. Onder de dodelijke slachtoffers zijn ook een moeder en twee kinderen die op dat moment een van de gevangenen bezochten.