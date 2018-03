Vijf doden bij ontploffing in illegale vuurwerkfabriek in India

TK

23 maart 2018

08u18

Bron: Belg

0

Bij een grote explosie in een illegale vuurwerkfabriek in een woning in het oosten van India zijn minstens vijf mensen omgekomen, waaronder drie kinderen. Dat zegt de lokale politie vandaag.