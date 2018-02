Vijf doden bij grote explosie en daaropvolgende brand in Leicester RVL IB ADN

26 februari 2018

08u00

Bron: Reuters, BBC 173 Bij de ontploffing die gisteren plaatsvond in Leicester, in het centrum van Engeland, zijn vijf mensen om het leven gekomen. Dat heeft de politie meegedeeld. Eerst was sprake van vier doden, maar de hulpdiensten vonden vanmiddag nog een vijfde lichaam. Een kleine supermarkt en een bovenliggende woning zijn verwoest. De politie meldt dat er geen indicatie is dat de explosie gelinkt is aan terrorisme.

Er bevinden zich ook nog vijf mensen in het ziekenhuis. Een van hen is er ernstig aan toe. De politie sluit bovendien niet uit dat er zich nog altijd mensen onder het puin van het ingestorte gebouw bevinden. "De reddingswerken om nog andere slachtoffers te vinden worden voortgezet", zo zegt Shane O'Neill van de plaatselijke politie. Uit vrees dat een belendende woning zou instorten, werd het reddingswerk vanmiddag evenwel even opgeschort, om later opnieuw te hernemen. In de kelder waren er vandaag nog steeds brandhaarden.

De ontploffing deed zich gisteren rond 19.00 uur voor. Het getroffen gebouw bevatte een kleine Poolse supermarkt op het gelijkvloers, met daarboven een twee verdiepingen tellend appartement. Vermoedelijk was de winkel nog open toen de knal, gevolgd door brand, zich voordeed. Foto's en video's op Twitter toonden vlammen die boven de stad uitkwamen en een gat tussen de huizen.

Britse media denken dat een gasexplosie de oorzaak is. Over de oorzaak bestaat echter nog geen duidelijkheid. De politie spreekt voorlopig van "een groot incident". Volgens O'Neill zijn er in dit stadium geen aanwijzingen dat er een verband met terrorisme is. "Zodra de site als veilig wordt beschouwd, zal samen met de hulpdiensten en de brandweer een onderzoek worden uitgevoerd om de omstandigheden van het ongeval te bepalen."

De brandweer stuurde zes brandweerauto's naar het gebied. Een woordvoerder van de brandweer noemde het instorten van de panden een "pannenkoek-instorting". "We hoorden een enorme explosie, het was behoorlijk beangstigend", citeerde een krant iemand die een paar straten verderop woont. De supermarkt lag pal voor een bushalte. Of er mensen waren in de supermarkt, in de woning of bij de bushalte is niet duidelijk.