Vijf doden bij gasexplosie in Chinese fabriek kv

30 maart 2019

06u06

Bron: Belga 0 Bij een explosie die werd veroorzaakt door een gaslek zijn in een fabriek in de Chinese provincie Shandong vijf arbeiders om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten gemeld.

Het ongeval deed zich vrijdagavond in de stad Qingzhou voor, in een fabriek die perliet verwerkt. Er is een onderzoek geopend. Ook werd een van de bedrijfsverantwoordelijken opgepakt.

Het incident komt er amper één week na de dodelijke explosie in een chemiefabriek in het Chinese Yancheng. Die ontploffing kostte aan 78 mensen het leven en geldt daarmee als een van de zwaarste fabrieksongevallen van de afgelopen jaren in China.