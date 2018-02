Vijf doden bij brand jeugdgevangenis Peru EB

15 februari 2018

17u52

Bron: DPA 0 Bij een brand in een jeugdgevangenis in het noorden van Peru zijn minstens vijf gedetineerden omgekomen. Negentien anderen liepen verwondingen op, zei overheidsfunctionaris Julio Magan.

De brand in de gevangenis van Trujillo is, zo blijkt uit een eerste onderzoek, door jonge gedetineerden zelf gesticht tijdens een strijd tussen twee rivaliserende bendes. Aan de toegang tot een van de gebouwen van het gevangeniscomplex hadden die matrassen in brand gestoken. De gevangenis kampt voorts met overbevolking.