Vijf doden bij botsing tussen twee vliegtuigjes in centrum van Frankrijk

10 oktober 2020

21u05

In Loches, in het centrum van Frankrijk, zijn vijf mensen gestorven bij een botsing tussen twee kleine vliegtuigen. Dat is meegedeeld door de prefectuur van het departement Indre-et-Loire.