Vijf doden bij bomaanslag in voetbalstadion in Somalië sam

12 april 2018

22u14

Bron: Washington Post, AP 0 In het zuiden van Somalië zijn vijf voetbalsupporters omgekomen toen een explosief ontplofte in een vol stadion in Barawe. Bij de aanslag vielen ook acht gewonden, meldt de politie.

Getuigen zeggen dat de bom lag begraven in het zand van het stadion. Ze ontplofte tijdens een wedstrijd tussen plaatselijke ploegen. Het merendeel van de acht gewonden is er ernstig aan toe. Ze worden verzorgd in het ziekenhuis.

De aan al-Qaida gelinkte terreurgroep al-Shabab heeft de aanslag opgeëist.