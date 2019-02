Vijf doden bij appartementsbrand in zuiden van Duitsland

08 februari 2019

06u12

Bron: Belga

Vijf mensen zijn om het leven gekomen bij een brand in een appartement op de bovenste verdieping van een gebouw in Lambrecht, in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Dat meldt de politie.