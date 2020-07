Vijf doden bij aanval op kerk in Johannesburg NLA

12 juli 2020

14u53

Bron: Belga 0 Bij een aanval op een kerk in Johannesburg zijn zeker vijf doden en verschillende gewonden gevallen. Er werden ook mensen gegijzeld, maar zij zijn alweer vrijgelaten, bericht nieuwszender eNCA vandaag. Zowat 40 mensen, onder wie twee politieagenten en een soldaat, werden opgepakt. Er werden ter plaatse ook een dertigtal vuurwapens gevonden.

De aanvallers hielden meer dan 200 mensen gegijzeld, maar zij werden later vrijgelaten door de politie, weet eCNA.

Ooggetuigen zeggen aan de media dat schutters gisterenochtend het vuur openden op de bewakers van het hoofdkwartier van de International Pentecostal Holiness Church, in het stadje Zuurbekom. De aanvallers drongen vervolgens de kerk binnen, op zoek naar bepaalde kerkleiders. In een uitgebrande wagen werden later vier lichamen gevonden.

De politie onderzoekt of de aanval te maken heeft met de strijd om de erfenis van kerkleider Glayton Modise, overleden in 2016. De kerk, opgericht door Modises vader Frederick, wordt beschouwd als een van de grootste kerken in Zuid-Afrika. Volgens plaatselijke media is de kerk 100 miljoen euro waard. Na het overlijden van Modise raakte de kerk versplinterd in verschillende facties.