Vijf dode kinderen gevonden in Duitse Solingen SPS

03 september 2020

14u59

Bron: Focus Online 0

In een huis in het Duitse Solingen heeft de politie de lichamen van vijf kinderen gevonden. Dat meldt Focus Online. Hoe de kinderen om het leven kwamen, is nog niet duidelijk.

Straks meer



