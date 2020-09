Vijf dode kinderen gevonden in Duits appartement, moeder probeert zelfmoord te plegen SPS

03 september 2020

14u59

Bron: Focus Online 116 In een appartement in het Duitse Solingen heeft de politie de lichamen van vijf kinderen gevonden. Dat meldt Focus Online. Hun leeftijden variëren van 1 tot 8 jaar. De 27-jarige moeder wordt er volgens veiligheidsbronnen van verdacht haar kroost om het leven te hebben gebracht. Hoe de kinderen gestorven zijn is nog niet duidelijk.



Voorlopig lijkt alles te wijzen op een gezinsdrama: de moeder sprong 35 kilometer verderop voor een trein in het station van Düsseldorf, maar overleefde haar zelfmoordpoging. Ze raakte naar verluidt wel zwaargewond. Tot een ondervraging is ze nog niet in staat.

Volgens ‘Bild’ was het de grootmoeder die de politie verwittigde. Bij haar werd nog een zoon (11) ongedeerd aangetroffen.

Volgens een reporter van het agentschap NonstopNews hebben de hulpdiensten nog geprobeerd om de slachtoffers te reanimeren. Zij blijven getraumatiseerd achter.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.



