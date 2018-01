Vijf dagen na de opening: dieven stelen stukken van hoogtechnologische Chinese snelweg met zonnepanelen TT

Bron: The Guardian 0 REUTERS De eerste wagen reed op 28 december over het stuk weg. Amper vijf dagen na de druk bijgewoonde opening van een hoogtechnologisch stuk autosnelweg met daarin zonnepanelen verwerkt, hebben booswichten al delen ervan ontvreemd. Vermoedelijk gingen de dieven met de zonnepanelen aan de haal in de hoop de technologie zo gemakkelijker te kunnen kopiëren. Dat schrijft The Guardian.

Het stuk autosnelweg van een kilometer lang in de Oost-Chinese stad Jinan werd op 28 december met veel bombarie en persaandacht geopend. Onder een laag doorzichtig beton zijn zonnepanelen aangelegd zodat autobestuurders over de fotovoltaïsche cellen kunnen rijden en zo elektriciteit opwekken.

Maar al op 2 januari bleek een stuk van 1,8 meter van de panelen onder het beton te zijn ontvreemd, zo raakte deze week bekend. Vermoedelijk waren de dieven op zoek naar zo veel mogelijk informatie over de gebruikte technologie. De panelen zelf zijn niet duur en gemakkelijk te vervangen, aldus lokale media.

Toch kostte de ontwikkeling van de weg zo'n 3.000 yen (22 euro) per vierkante meter. Ook tijdens de aanleg van de weg werden er bovendien verdachte activiteiten gesignaleerd rond de bouwwerf, met onbekenden die er bleven rondhangen en foto's probeerden te nemen.

China is niet het eerste land dat experimenteert met zonnepanelen in wegen. In 2014 ging al een fietspad met zonnetechnologie open in Amsterdam, en ook in Frankrijk liggen sinds 2016 al korte stukken van dat soort weg.

