Vijf Chinese toeristen komen om bij busongeval in Nieuw-Zeeland tvc

04 september 2019

06u53

Bron: Belga, The New Zealand Herald 6 Vijf Chinese toeristen zijn woensdag om het leven gekomen bij een autocarongeval in de omgeving van Rotorua, een toeristische trekpleister in Nieuw-Zeeland, zo heeft de politie gemeld.

Inspecteur Brent Crowe van de politie van de regio Bay of Plenty zei op een persconferentie dat 27 mensen in de bus zaten. “Twee mensen raakten zwaargewond, vier anderen liepen matige verwondingen op en de overigen raakten lichtgewond of konden de plaats van het ongeval verlaten”, zei Crowe. De touringcar met Chinezen vloog uit de bocht en kwam op de andere kant van de weg terecht voordat hij kantelde, preciseerde de politie-inspecteur. De buschauffeur was niet zwaargewond en er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.

De hulpdiensten stuurden vijf helikopters en drie ziekenwagens naar de plaats van het ongeval in Ngatira, een twintigtal kilometer ten noorden van Rotorua op het Noordereiland. Drie mensen werden naar ziekenhuizen in de omgeving gevlogen en drie werden in het ziekenhuis van Rotorua opgenomen, aldus de ambulancedienst St John.