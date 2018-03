Vijf Catalaanse separatisten opgesloten, onder wie presidentskandidaat Jordi Turull avh

23 maart 2018

20u18

Bron: Belga 0 Vijf Catalaanse separatisten, onder wie de kandidaat voor het presidentschap van de regio, Jordi Turull, zijn vandaag in voorlopige hechtenis genomen op bevel van de rechter die het onderzoek leidt naar de poging om de regio af te scheuren van Spanje. Dit heeft het Spaanse Hooggerechtshof bekendgemaakt.

Turull zal het debat dus niet kunnen bijwonen dat voor morgen voor zijn beëdiging gepland is. Behalve de kandidaat-president liet de rechter onder meer de voormalige voorzitster van het Catalaanse parlement, Carme Forcadell, en drie gewezen regionale ministers opsluiten. Ze ondergaan hetzelfde lot als vier andere leiders die sinds maanden in de gevangenis zitten in verband met de poging van oktober 2017 om Catalonië onafhankelijk te verklaren.

Vluchtrisico

De rechter oordeelde dat "het vluchtrisico groot was in het licht van de mogelijke straf", preciseerde een woordvoerster van het Hooggerechtshof. Een van de Catalaanse leiders die gedagvaard waren, verkoos het land te verlaten in plaats van het risico te lopen opgesloten te worden.

De rechter had eerder de inverdenkingstelling van de volledige harde kern van de separatisten bevestigd wegens "rebellie", een aanklacht waarvoor de straf kan oplopen tot 30 jaar cel.

