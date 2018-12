Vijf buitenlanders wacht doodstraf voor drugssmokkel op eiland Bali David van der Heeden

13 december 2018

10u10

Bron: AD 2 Vijf buitenlanders, die sinds eind november zijn gearresteerd voor drugssmokkel op het toeristeneiland Bali, zullen de doodstraf krijgen. Het gaat om verdachten uit Peru, Groot-Brittannië, China, Maleisië en Duitsland, zei de politie op een persconferentie in Denpasar, de hoofdstad van Bali. De verdachten werden aan het publiek getoond tijdens de bijeenkomst.

De mannen werden gearresteerd in vijf afzonderlijke operaties door de douane en de politie, waarbij vier kilo cocaïne in beslag werd genomen, evenals marihuana, xtc en ketamine. Volgens de politie had de Peruaan de coke, met een waarde van enkele tonnen, in de voering van zijn koffer gestopt.

De Brit wordt ervan verdacht zo'n 31 kilo cannabisolie via de post te hebben ontvangen en de Duitser zou hebben geprobeerd 2,6 kilo hasj mee te smokkelen op een vlucht uit Bangkok. De Chinees werd aangehouden met 200 ecstasypillen en ketamine in zijn koffer.



Indonesië heeft strikte drugswetten en tientallen veroordeelde smokkelaars zitten in de dodencel. De laatste executies waren in juli 2016, toen een Indonesiër en drie buitenlanders door een vuurpeloton werden doodgeschoten.