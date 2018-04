Vijf brandweermannen komen om bij fabrieksbrand in Taiwan tijdens zoektocht naar slachtoffers IVI

29 april 2018

14u27

Bron: Belga 2 Bij een brand in een fabriek in Taiwan zijn zeven mensen, onder wie vijf brandweermannen, om het leven gekomen. Dat meldt de brandweer. De brand brak zaterdag uit in het acht verdiepingen tellende gebouw van een elektronicafabriek in het industriegebied van Taoyuan.

Zeven brandweermannen raakten geblokkeerd door vallende brokstukken toen ze slachtoffers aan het zoeken waren. Ze konden zondag gered worden, maar toen waren nog slechts twee van hen in leven. Naast de vijf brandweermannen kwamen ook twee Thaise arbeiders om het leven.

Zeven brandweermannen raakten bovendien gewond; verschillende van hen liepen brandwonden op door een niet-geïdentificeerde vloeistof. In de fabriek werden ook sporen aangetroffen van diesel en giftige chemische producten.

In Taiwan breken wel vaker branden uit in fabrieken, wat vragen doet rijzen over de veiligheidsomstandigheden in de industrie. In december vorig jaar kwamen nog tien arbeiders om het leven bij een brand in een fabriek in Taoyuan. De slachtoffers sliepen in een slaapzaal die illegaal in de fabriek werd geïnstalleerd.