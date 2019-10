Vijf arrestaties in entourage van dader steekpartij Parijs ttr

14 oktober 2019

09u56

Uit de entourage van de man die tien dagen geleden vier agenten heeft neergestoken in Parijs zijn deze ochtend vijf mensen opgepakt. Dat is vernomen van gerechtelijke bronnen en bronnen dicht bij het onderzoek. De arrestaties gebeurden in Gonesse, Sarcelles en Le Thillay, steden ten noorden van Parijs. Daar waren ook huiszoekingen.

Bij de steekpartij doodde de man vier collega's, drie mannen en een vrouw, en vervolgens werd hij neergeschoten. De Franse justitie vermoedt dat de dader geradicaliseerd was.

Volgens een bron dicht bij het onderzoek is een imam die bekend stond bij de veiligheidsdiensten opgepakt. Die imam is actief in een gebedsruimte in Gonesse waar ook de dader langskwam. De burgemeester van Gonesse had vrijdag al aangekondigd dat de moslimvereniging waar de imam werkte, hem op staande voet ontslagen heeft.

De dader woonde ook in Gonesse, en had zich een tiental jaar geleden bekeerd tot de islam. De onderzoekers proberen nu na te gaan of de dader op zijn eentje handelde, of steun kreeg van medeplichtigen. De vrouw van de man werd enkele dagen vastgehouden, maar is intussen weer vrijgekomen.