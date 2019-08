Vijf agenten gewond bij schietpartij Philadelphia, collega’s houden zich schuil achter geparkeerde auto’s

14 augustus 2019

23u15

Bij een schietpartij in Philadelphia zijn al zeker vijf agenten gewond geraakt. Hun verwondingen zouden niet levensbedreigend zijn. De politie is massaal ter plaatse. De schutter vuurt aanhoudend en is vooralsnog niet overmeesterd. Of er meerdere daders zijn, is niet bekend.