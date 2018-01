Vijf afgehakte hoofden gevonden op dak van auto kv

Bron: Belga 0 Twitter @anibal_guer In het oosten van Mexico, in de staat Veracruz, zijn vijf afgehakte hoofden aangetroffen op het dak van een verlaten taxi. De lichamen van de vijf mannen waren in stukken gesneden en lagen in zwarte zakken in de wagen. Dat berichtten lokale media vrijdag.

De taxi was achtergelaten in Tlacotalpan, een stadje dat twintig jaar geleden door Unesco als werelderfgoed werd erkend. De motorkap van het voertuig was beschilderd met de letters CJNG, een verwijzing naar Cártel de Jalisco Nueva Generación, een bekend drugskartel gebaseerd in de westelijke staat Jalisco.

Het openbaar ministerie is een onderzoek gestart, maar wenst voorlopig geen verklaring af te leggen over de gruweldaad. Volgens Mexicaanse media zijn de vijf slachtoffers leden van een rivaliserend kartel.

Mexico lijdt onder toegenomen geweld tussen criminele organisaties. Met 23.000 moorden was 2017 het bloedigste jaar in de jongste geschiedenis van het Noord-Amerikaanse land. Bovendien zijn zowat 30.000 mensen opgegeven als vermist.

