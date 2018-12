Vijand van sneeuw: sneeuwkanonnen zorgen voor winterpret, maar dragen ook bij tot de opwarming Waarom skiën opnieuw een elitesport geworden is Marga van Zundert

13 december 2018

14u00

Bron: Trouw 0 Het sneeuwseizoen duurt nu twee maanden korter dan in 1970. Met dank aan de opwarming. Skioorden proberen hun pistes te redden met kunstsneeuw, maar dat kost heel veel energie en draagt zo bij aan die opwarming. Wie nog wil skiën, moet het hogerop zoeken en dieper in de buidel tasten.

Van een afstand zie je het verschil nauwelijks. Maar de gletsjer afzakkend verdwijnen je voeten ’s zomers plots niet meer in knisperende sneeuw, ze stappen over een wit viltachtig doek. Het laagste deel van de Oostenrijkse Schaufelferner, een gletsjer in het Oostenrijkse Stubaidal, was in de zomermaanden stevig ingepakt. Het doek beschermt de kostbare sneeuw tegen de zon, zo blijft er meer over voor het volgende skiseizoen. Een bittere noodzaak, want sneeuw is steeds zeldzamer, ook in de hoge Alpen.

