Vieze Ford Sierra brengt 93.000 euro op Erik Kouwenhoven

05 november 2019

21u10

Bron: AD.nl 3 Een stoffige Ford Sierra, die 28 jaar in een schuur stond opgeslagen, is tijdens een veiling afgehamerd op 80.000 Britse ponden, oftewel 93.000 euro. Dat is vijf keer meer dan de nieuwprijs van destijds.

In de veilingzaal was een luid gejuich hoorbaar toen de hamer viel voor de 205 pk sterke auto uit 1987. Wat meehielp bij de hoge veilingprijs, was het feit dat de auto slechts 7349 mijl op de teller had en daarmee nagenoeg in nieuwstaat verkeerde, ook al was daar door de dikke stoflaag niets van te zien.

Hoewel een standaard Ford Sierra om het voorzichtig te zeggen geen verzamelaarobject is, geldt het tegenovergestelde voor de Cosworth-uitvoeringen. Deze snelle varianten worden geprezen omdat ze Ferrari-prestaties leverden voor een bescheiden prijs. Ook het feit dat weinig exemplaren nog in topconditie verkeren, speelt mee.

Consultant Guy Snelling van veilinghuis Anglia Car Auctions is zeer tevreden over de hoge prijs. “De auto is gekocht door iemand in de zaal. Iedereen was opgewonden over de hoge verkoopprijs. Maar het was dan ook een echte tijdcapsule, die auto is sinds 1991 niet meer verplaatst.’’

De vorige eigenaar kocht de auto in 1987 voor 15.950 pond. Vier jaar later besloot de fanatieke Ford-eigenaar de auto op te slaan. Na zijn dood liet de man de auto na aan een vriend van de familie. Volgens het veilinghuis heeft de auto alleen vier nieuwe banden en een herstelling nodig, en kun je er daarna zo de weg mee op.