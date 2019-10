Vietnamese politie start onderzoek naar mensensmokkel na drama in Essex LH

31 oktober 2019

12u21

Bron: Belga 0 De Centraal-Vietnamese politie heeft een onderzoek naar mensensmokkel gestart in de provincie Ha Tinh, waar tien gezinnen hun kinderen als vermist opgegeven hebben. Het onderzoek komt er na de ontdekking van 39 lichamen in een vrachtwagencontainer in het Verenigd Koninkrijk, die het land binnenkwam via Zeebrugge.

"De meeste (gezinnen) hebben meegewerkt, sommigen hebben hun eigen problemen dus zijn nog niet in staat geweest volledige informatie te geven", heeft plaatsvervangend provinciaal politiechef Nguyen Tien Nam aan de Vietnamese krant VnExpress verklaard.



In de aangrenzende provincie Nghe An, waar 18 gezinnen naar hun vermiste kinderen zoeken, werden vier verdachten aangehouden voor connecties met een adviesbureau dat overzeese reisjes en visums voor Vietnamezen regelt.



Een van de verdachten, Le Duy Anh, wordt onderzocht voor het "het organiseren of dwingen van andere mensen om naar het buitenland te vluchten of om illegaal in het buitenland te verblijven", en riskeert daarvoor tot 20 jaar cel. Tussen september 2015 en januari 2019 ontving zijn bedrijf honderdduizenden dollars van in totaal zo'n 400 personen, aldus lokale media. Het is echter niet duidelijk of dat iets te maken heeft met de Britse zaak.

Aanvankelijk dacht de Britse politie dat de lichamen die 23 oktober in een vrachtwagen in Essex gevonden werden allemaal Chinezen waren, maar dat lijkt niet langer het geval. Vrijdag onthulde een mensenrechtenactivist berichten van de 26-jarige Pham Thi Tra My, waarin de vrouw haar moeder in Vietnam vertelde dat ze aan het sterven was omdat ze niet kon ademen.

Ieder jaar worden honderden Vietnamezen naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld, stelt internationaal netwerk ECPAT.