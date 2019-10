Vietnamese politie gaat in Groot-Brittannië helpen bij onderzoek naar drama in Essex

29 oktober 2019

Vietnamese politieagenten zullen naar het Verenigd Koninkrijk reizen om de Britse diensten bij te staan in het onderzoek naar de identiteit van de 39 slachtoffers die in Essex in een koelwagen werden aangetroffen. Dat meldt de Vietnamese krant VnExpress.