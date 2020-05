Vietnamese partijchef zet eigen dood in scène door moord op neef jv

11 mei 2020

17u05

Bron: DPA 0 Een lokale partijchef in Vietnam is gearresteerd op verdenking van moord op zijn neef. Met die moord zou de man hebben geprobeerd om zijn eigen dood in scène te zetten om zo een schadevergoeding te krijgen van zijn levensverzekering, aldus de politie.

Do Van Minh, 49, werd zondag gearresteerd terwijl hij op de vlucht was na de dood van zijn 25-jarige neef. Dat zei plaatsvervangend politiechef van de provincie Dak Nong, Nguyen Truong Vu, maandag aan journalisten tijdens een persconferentie.

Een week geleden kreeg de politie van Dak Nong informatie over een ongeval waarbij een verbrand lichaam was ontdekt op de bestuurdersstoel van een pick-up aan de kant van de weg in de provincie, zo'n 250 kilometer van Ho Chi Minh City.

Schulden

De politie kwam erachter de pick-up toebehoorde aan Minh, hoofd van de partij Lien Ha in het district Lam Ha. Forensisch onderzoek toonde echter aan dat het verbrande lichaam niet van Minh was, maar wel van zijn neef, die de avond ervoor vermist was geraakt. Verder onderzoek wees uit dat Minh grote schulden had en een levensverzekering had ter waarde van 711.000 euro.

Minh zou afgelopen zondag naar de boerderij van zijn neef zijn getrokken, waar hij samen met hem heeft gegeten, zei de politie. Om middernacht zou hij zijn neef gedood hebben met een bijl, zijn sporen gewist hebben en het lichaam van het slachtoffer in de pick-up hebben gezet.

De man gaf ook toe dat hij al geprobeerd had een lichaam op te graven om dat te stelen en vervolgens te verbranden, maar zei dat hij halverwege had moeten stoppen omdat hij te moe was.