Vietnamese minister sterft nadat hij van balkon op achtste verdieping valt

17 oktober 2019

08u42

Bron: Zing, ANP 0 Buitenland De Vietnamese viceminister van Onderwijs is omgekomen toen hij van het balkon viel van zijn kantoor, dat zich op de achtste verdieping bevindt. Dat maakte het ministerie bekend.

De 48-jarige Le Hai An stierf vandaag om 7.10 uur lokale tijd (2.10 uur Belgische tijd) bij een ongeval, aldus het ministerie, dat geen verdere details af. Het was de krant ‘Dan Tri’ die berichtte dat An van een balkon viel. De politie voert een onderzoek uit op de plaats van het incident.

An had vandaag een ontmoeting met de Nationale Onderwijsraad in zijn agenda staan. Hij was sinds 2018 vice-minister, terwijl hij voordien de voorzitter was van de universiteit van Mijnbouw en Geologie van Hanoi. Hij was een potentiële kandidaat om over twee jaar de volgende minister van Onderwijs te worden.

De plotse dood van de minister leidt tot veel speculatie op de sociale media.

