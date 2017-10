Vietnamees koppel gedood door achtergebleven Amerikaanse bom 16u06

Bron: Belga 2 Bij de explosie van een achtergebleven blindganger uit de Vietnamoorlog (1955-1975) is in het zuiden van het land een ouderpaar omgekomen. Hun beide kinderen werden gewond. Het ongeval gebeurde in de omgeving van de stad Kon Tum in de buurt van de grens met Laos en Cambodja.

De 46-jarige vader had maandagmorgen geprobeerd de Amerikaanse bom te ontmantelen, toen die plots ontplofte. Hij was op slag dood. Zijn vrouw bezweek onderweg naar het ziekenhuis. Het 9-jarige zoontje en de 15-jarige dochter overleefden de explosie. Een buurman van het gezin vertelde dat de vader de blindganger op zijn akker had gevonden en hem thuis wilde onschadelijk maken.

Volgens de Verenigde Naties stierven in Vietnam sinds het eind van de oorlog rond de 104.000 mensen door bommen of landmijnen. Nog steeds worden jaarlijks rond de 1.500 mensen bij de explosie van niet ontplofte bommen gedood.