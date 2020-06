Vietnamees duo opgepakt na vergiftiging 30 honden en katten JOBR

15 juni 2020

13u04

Bron: DPA 0 Een man en vrouw zijn in Vietnam opgepakt omdat ze ervan worden verdacht twintig honden en tien katten op een avond tijd dodelijk te hebben vergiftigd. Dat melden staatsmedia maandag.

Het voorval speelde zich af in Thanh Hoa, ten zuidwesten van hoofdstad Hanoi. Buurtbewoners ontdekten daar zondagochtend een straat bezaaid met de stoffelijke overschotten van katten en honden. Zij lichtten de politie in, die mee met de bewoners een oogje in het zeil hield. Toen de verdachten maandagochtend terugkwamen om de lijken te verzamelen en in dozen te steken, werden ze aangehouden. De politie bevestigde dat de dieren door vergiftiging om het leven kwamen.

Consumptie

In Vietnam is het doden van honden en katten geen uitzondering. Vooral in het noorden van het land staan beide dieren nog vaak op het menu. Volgens cijfers van de Asia Canine Protection Alliance, die zich inzet voor de bescherming van dieren en een einde wil maken aan de handel van hondenvlees, sterven jaarlijks vijf miljoen honden in Vietnam voor consumptie.

