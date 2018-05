Vietnam wil dat China raketten weghaalt uit de Zuid-Chinese Zee kv

08 mei 2018

19u49

Vietnam heeft China aangespoord zijn raketten weg te halen van de omstreden eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Hanoi reageerde vanavond met een overeenkomstige verklaring op een bericht van de Amerikaanse zender CNBC.

Volgens CNBC zou China de voorbije 30 dagen raketsystemen ontplooid hebben op de kunstmatig uitgebreide riffen Fiery Cross, Subi en Mischief ten westen van de Filipijnen. De riffen behoren tot de Spratly-eilanden, die geheel of gedeeltelijk door verschillende landen, waaronder ook Vietnam en de Filipijnen, geclaimd worden.

Als grootste land in de regio moet China zijn verantwoordelijkheid tonen in het behoud van de vrede en de stabiliteit, klinkt het onder andere bij Vietnam. De Verenigde Staten en oeverstaten, die eveneens aanspraak maken op eilanden in de strategisch belangrijke zee, beschuldigen China van een toenemende militarisering van de regio.

De regering in Peking claimt 80 procent van het 3,5 miljoen vierkante meter grote grondstofrijke gebied tussen China, Vietnam, Maleisië en de Filipijnen, waar belangrijke scheepvaartroutes liggen. Het internationaal gerechtshof in Den Haag had in 2016 deze claims naar de prullenmand verwezen. China negeert het vonnis en betonneert zijn aanspraken met de constructie van militaire faciliteiten.

