Vietnam vraagt families te betalen voor repatriëring slachtoffers koelwagendrama Essex

19 november 2019

08u23

Bron: Belga 0 De families van de 39 Vietnamese burgers die dood zijn aangetroffen in een koelcontainer in Groot-Brittannië, zullen de kost van de repatriëring voor hun rekening moeten nemen. De Britse en Vietnamese regeringen zullen die kost niet betalen, aldus Bui Huy Cuong, vicevoorzitter van het Volkscomité van het district Can Loc, waar de families van tien van de slachtoffers wonen.

"De gemeentelijke autoriteiten zullen vandaag samenwerken met de gezinnen en hun vragen hun keuze te maken", aldus de vicevoorzitter. "We kunnen hen enkel steunen om de assen of lichamen van de luchthaven naar huis te brengen."

De vader van een van de slachtoffers zei aan het Duitse persagentschap DPA dat de beslissing van de regering hem veel pijn en verdriet berokkende. "Als de regering de kost niet draagt, hebben we geen keuze dan zelf te betalen", klonk het. "We hebben nu geen cash."

De vertraging van de repatriëring had volgens mediaberichten vorige week te maken met verwarring over wie die zou betalen: de nabestaanden of de Vietnamese of Britse regering.

De 39 mensen werden op 23 oktober dood aangetroffen in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer in Grays, nabij Londen in het Engelse graafschap Essex.

