Vietnam veroordeelt mensensmokkel na drama met 39 dodelijke slachtoffers in Essex ttr

02 november 2019

07u59

Bron: anp 2 Vietnam heeft vandaag mensensmokkel "sterk veroordeeld". Aanleiding is de vondst vorige maand van 39 dode migranten in een vrachtwagen in Engeland. De slachtoffers blijken allen afkomstig uit Vietnam.

Onderzoekers hebben DNA afgenomen van families in de provincies Ha Tinh en Nghe An in het centrale deel van Vietnam in een poging de slachtoffers te identificeren. "Vietnam roept landen in de regio en in de wereld op samen te werken in het bestrijden van mensensmokkel om te voorkomen dat er weer zo'n tragedie plaatsvindt", aldus het Vietnamese ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Vietnamese politie arresteerde in de provincie Ha Tinh twee verdachten. Eerder werd al bekend dat er vijf verdachten zijn aangehouden in België en het Verenigd Koninkrijk. Twee zitten er nog vast. Voor een Noord-Ier die vastzit in ons land is een overleveringsverzoek ingediend door de Britse autoriteiten.

Meer over Vietnam

Ha Tinh