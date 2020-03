Vietnam tot 15 april in lockdown Belga

31 maart 2020

12u24 2 Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, gaat Vietnam tot 15 april in lockdown. Dat heeft premier Nguyen Xuan Phuc dinsdag aangekondigd.

Vanaf woensdag zijn bijeenkomsten van meer dan twee mensen verboden, en worden burgers gevraagd om binnen te blijven tenzij om voedsel en medicijnen te kopen.

Enkel mensen die in essentiële sectoren werken, mogen hun huis verlaten, al moeten zij daarbij twee meter afstand van elkaar houden en mogen ze enkel in groepen van minder dan twintig personen vertoeven.

Het openbaar vervoer zal vanaf woensdag ook zo goed als stilvallen. Alle inwoners worden gevraagd om bij hun families in hun dorpen, gemeenten of districten te blijven.

Het gaat om de eerste quarantainemaatregelen die voor het hele land worden opgelegd. Tot nu toe werden alleen individuele gemeenschappen of straten in lockdown geplaatst.

Vietnam telt dinsdag 204 gevallen van Covid-19, maar heeft nog geen doden te betreuren.