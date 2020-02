Vietnam plaatst dorp met 10.000 inwoners in quarantaine uit vrees voor virusuitbraak kv

Bron: Reuters 1 Vietnam heeft een landelijke gemeenschap met zo’n 10.000 inwoners voor 20 dagen in quarantaine geplaatst uit vrees voor de verspreiding van het coronavirus CoVid-19. In het dorp Son Loi wonen immers 11 van de 16 patiënten met het coronavirus in Zuidoost-Azië. Een van de besmette patiënten is een driejarige baby.

Son Loi is een landelijke gemeenschap in de Noord-Vietnamese provincie Vinh Phuc en ligt op 44 kilometer van hoofdstad Hanoi. “Meer dan 10.000 inwoners mogen de gemeenschap de komende 20 dagen niet verlaten, beginnende vandaag”, vertelde een medewerker van de autoriteiten aan Reuters. “Vanavond laten we nog mensen binnen die naar huis willen terugkeren, maar de komende dagen wordt deze plek volledig afgesloten.”

Het coronavirus belandde in Vinh Phuc nadat mensen uit de provincie voor de viering van Chinees Nieuwjaar afreisden naar de Chinese stad Wuhan, waar het virus voor het eerst werd waargenomen, en vervolgens naar huis terugkeerden.



Rondom het dorp hebben politieagenten controleposten opgesteld en er zijn waarschuwingsborden met informatie over het virus geplaatst aan de rand van de gemeenschap. Medewerkers van de gezondheidsautoriteiten dragen beschermende pakken en spuiten voertuigen die de controleposten passeren in met ontsmettingsmiddel. De lokale autoriteiten hebben ook winkels geopend en voorzien voedsel en maskers voor de inwoners. “Alles is nog steeds onder controle”, aldus een bron binnen de autoriteiten. “We proberen heel hard te vermijden dat het virus zich kan verspreiden naar andere regio’s en provincies.”

Vietnam kondigde op 1 februari de noodtoestand af naar aanleiding van de epidemie en verbood alle vluchten van en naar China. Het land is van plan om honderden Vietnamese burgers die terugkeren uit China in quarantaine te plaatsen. 950 mensen zullen verblijven in militaire kampen buiten Hanoi en nog eens 900 anderen in tijdelijke faciliteiten op de Chinees-Vietnamese grens.