Viespeuk plast in lift en krijgt zijn verdiende loon EB

15u33

Bron: Mirror 0 RV Videostill. Een man die er niet beter op had gevonden dan in een lift te plassen heeft lik op stuk gekregen. Door zijn wangedrag veroorzaakte de onverlaat een kortsluiting. De kerel raakte vast in de lift en werd met het schaamrood op de wangen bevrijd.

Op beelden van een bewakingscamera zien we hoe de man de lift instapt. Hij drukt op het knopje van de dertiende verdieping. Hij kan echter niet wachten tot hij zijn bestemming heeft bereikt en zet het doodleuk op een plassen.

De kerel denkt blijkbaar dat hij zal wegkomen met zijn wangedrag, maar dan gaat het mis. Verschillende lichtjes gaan branden op het controlepaneel zonder dat iemand erop drukte. De liftdeur gaat open en dicht. De lampjes op het paneel slaan vervolgens helemaal door tot het controlepaneel uiteindelijk compleet uitvalt. Blijkbaar heeft de man met zijn urine een kortsluiting veroorzaakt.

Ten einde raad probeert de wildplasser, van wie de identiteit niet bekend is, de liftdeuren open te wrikken. Op het einde van het filmpje zien we hem vertwijfeld in de lens van de camera kijken.

Het is niet bekend hoe de man alarm heeft kunnen slaan en hoe hij uit zijn benarde situatie werd gered. In Chinese media laat men uitschijnen dat de kerel zal moeten opdraaien voor de herstellingskosten aan de lift.

