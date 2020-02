Viervoeter dolblij bij thuiskomst astronaut na 328 dagen in de ruimte MDG

14 februari 2020

16u05

Bron: Reuters 1 Maar liefst 328 dagen bracht de Amerikaanse astronaut Christina Koch door in de ruimte. De titel van vrouw die langst in de ruimte verbleef, staat nu op haar naam. Bovendien nam ze deel aan een historische ruimtewandeling, wat ook een primeur is. Na 11 lange maanden was er iemand wel heel blij met haar thuiskomst.

Op 14 maart 2019 vertrok de Amerikaanse Christina Koch voor het eerst in haar leven naar de ruimte. 328 lang verbleef ze in de ruimte, wat bovendien een record is voor een vrouw. Ze spendeerden in het Internationaal ruimtestation (ISS) om uit testen wat de gevolgen zijn van een lang ruimteverblijf op het vrouwelijk lichaam.

Na een lange reis, keerde ze terug naar de aarde. Bij haar thuiskomst, stond haar trouwe viervoeter haar op te wachten.