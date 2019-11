Vierlandentop tussen Turkije, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk over Syrië in december PVZ

08 november 2019

Bron: AFP 0 Begin december vindt een top over Syrië plaats tussen Turkije, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, meldt Ibrahim Kalin, woordvoerder van de Turkse president, vrijdag. De top zou losstaan van de NAVO-bijeenkomst op 3 en 4 december in de buurt van Londen.

De bijeenkomst tussen Recep Tayyip Erdogan, Emmanuel Macron, Angela Merkel en Boris Johnson werd aangekondigd na een voorbereidende ontmoeting in Istanboel tussen de Turkse woordvoerder en Franse, Duitse en Britse delegaties. De top vindt plaats in een periode van hevige spanningen tussen Turkije en Europa naar aanleiding van de Turkse inval in Syrië van 9 oktober.

Erdogan beschuldigde de westerse landen er op 21 oktober van dat ze door hun scherpe kritiek op het offensief aan de kant van terroristen staan die tegen Turkije zijn. De westerse landen beschuldigen op hun beurt Turkije ervan de strijd tegen de groepering Islamitische Staat (IS) te verzwakken door de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) aan te vallen.

De YPG, die banden hebben met de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) die sinds 1984 een bloedige guerrillaoorlog voert op Turks grondgebied, worden door Turkije als terroristen beschouwd.

De Turkse militaire operatie werd dankzij twee akkoorden met de Verenigde Staten en Rusland gestaakt. In de akkoorden werd beslist dat de YPG zich moesten terugtrekken uit een strook van 30 kilometer diep langs de Turkse grens. Erdogan heeft vrijdag wel gewaarschuwd dat Turkije zijn operatie zal voortzetten totdat de YPG zich terugtrekken uit de zone, en dat de Turkse troepen in Syrië zullen blijven zolang andere landen er ook aanwezig zijn.